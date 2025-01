Com três de Erick Belé, Palmeiras goleia Audax e avança às quartas de final da Copinha

O Palmeiras inaugurou o placar aos 22 minutos da primeira etapa. Riquelme Fillipi recebeu lançamento pelo lado direito do ataque, cortou a marcação e rolou para Erick Belé, que dividiu com a defesa e chutou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Tosti.

Aos 32, Edney deu um lindo toque de cabeça para Erick Belé, que entrou na área e fuzilou de pé esquerdo para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 35 minutos, após bela trama pelo lado direito do ataque, Gilberto cruzou para Erick Belé. O camisa 27 testou firme para fazer o terceiro gol da partida.

Com apenas 30 segundos do segundo tempo, Gilberto invadiu a área e cruzou rasteiro para Riquelme Fillipi apenas empurrar a bola para o gol.