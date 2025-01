Vasco marca no fim, bate o Ceará e garante vaga nas oitavas de final da Copinha

O Vasco enfrentou o Ceará, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copinha. No Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, o Cruzmaltino venceu por 3 a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final. Igor Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André marcaram para o time carioca. Enquanto Brian e Melk descontaram.

Com o resultado, o Vasco avança na Copinha e garante vaga nas oitavas de final da competição. O Cruzmaltino espera o vencedor do duelo entre Flamengo-SP e Ibrachina, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília). Por outro lado, o Ceará se despede do torneio.