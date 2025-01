Thaciano celebra nova chance no Santos e cita gratidão: 'Virada de chave'

Nesta quarta-feira (15), Thaciano foi oficialmente apresentado como novo jogador do Santos. O meia celebrou o retorno ao clube após oito anos. Entre 2016 e 2017, ele defendeu o time B do Peixe, mas foi não foi aproveitado no profissional.

"Aquele período foi uma virada de chave na minha carreira. Peguei um grupo sensacional, com grandes líderes. Ali me preparou muito para minha carreira, tirei muito proveito. Não deu certo ficar, mas sai com muita gratidão, pronto para novos desafios. Esse retorno é importante e estou muito feliz. Espero que realizar esse sonho da melhor forma, agarrar essa oportunidade e dar o meu melhor", disse.

"Volto com bagagem, com a cabeça mais centrada para o jogo. É um novo Thaciano", ampliou o novo camisa 16.