Oscar fala sobre saída conturbada do São Paulo em apresentação: "Nunca me assombrou"

Oscar comentou sobre a saída conturbada do São Paulo no início de sua carreira ao ser apresentado oficialmente como reforço do clube nesta terça-feira, em Orlando, nos EUA, onde o elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía realiza sua pré-temporada.

A contratação mais badalada do Tricolor nesta janela de transferências preferiu deixar o que aconteceu no passado, embora não tenha se incomodado em responder aos questionamentos sobre o período em que teve de ir à Justiça para rescindir seu contrato com o clube.

"Isso nunca me assombrou. Não tenho mágoa, o torcedor sempre me tratou com carinho. Estou voltando para cá com um carinho enorme da torcida por mim. Espero retribuir esse carinho, mostrar meu melhor futebol, fazer grandes jogos pelo São Paulo e, consequentemente, ganhar títulos no clube", afirmou Oscar, que vestirá a camisa 8 tricolor.