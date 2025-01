Arsenal confirma lesão e Gabriel Jesus está fora da temporada

Wishing you all the best with your recovery, Gabby ??

A lesão é a mesma que afastou o atacante Pedro, do Flamengo, e o Neymar, do Al-Hilal, na temporada de 2024.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o atacante acelerou e tentou desarmar o Bruno Fernandes, mas acabou tropeçando. Depois, no chão, deu indícios de estar sentindo fortes dores no joelho. Antes do lance, Gabriel Jesus havia sentido dores no mesmo local após disputar a bola com o zagueiro Lisandro Martínez.

Essa não é a primeira vez na temporada que o jogador sofre uma lesão que o deixa longe dos gramados: entre agosto e setembro de 2023, o jogador passou por uma cirurgia para tratar uma lesão na virilha. Depois, ele ficou afastado por duas semanas.

Gabriel Jesus vivia uma boa fase pelos Gunners, com nove gols e duas assistências em 26 partidas disputadas.