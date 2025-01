Ferreirinha recebe novo número de camisa no São Paulo e diz: "Não foi uma escolha"

??? ???? ???????, né?#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/aUZ2rMHnKE

A camisa 11 vinha sendo utilizada por Nestor desde 2023. Antes, o dono do número era o atacante Luciano, atual 10 do São Paulo. Com a saída do meia para o Bahia, o número ficou livre.

Contratado no início do ano passado, Ferreirinha foi um dos destaques do Tricolor Paulista na última temporada. O atacante disputou 49 jogos, sendo 28 como titular, marcou oito gols e distribuiu duas assistências.