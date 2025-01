Entenda por que Santos avalia jogo-treino como positivo apesar da goleada sofrida

Nos primeiros 50 minutos, o Peixe foi campo com: Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, João Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme.

Já na parte final, Caixinha e sua comissão aproveitaram para fazer testes. O treinador português mandou a campo reservas e garotos da base. O cenário, então, mudou. Nos 25 minutos finais, o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0.

O time utilizado nos dois últimos tempos do jogo-treino foi formado por: João Paulo (Diógenes); Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza (Kevyson); Tomás Rincón, Patrick e Willian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles (Yusupha Njie) e Lucas Braga.

Os reforços do Santos para esta temporada, Luisão, Zé Ivaldo, Thaciano e Léo Godoy, não participaram da atividade. Tiquinho Soares, por sua vez, é aguardado na Baixada Santista nos próximos dias e sequer esteve presente no CT Rei Pelé.

O jogo-treino serviu para Pedro Caixinha avaliar com quais jogadores poderá ou não contar para 2025. Alguns atletas estão sob avaliação do comandante e podem ser negociados no decorrer desta janela de transferências.

O Santos ainda tem seis dias para se reforçar e se preparar para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Mirassol. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual. Apesar da goleada sofrida, há expectativa que a equipe tem condições de passar uma boa primeira impressão, ainda mais com os novos jogadores que estão chegando e podem contribuir.