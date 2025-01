Corinthians perde para o Santo André e avança à segunda fase da Copinha como vice do grupo

O Corinthians perdeu para o Santo André por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira, no Estádio Bruno José Daniel, e avançou à segunda fase da Copinha como vice do grupo 27. O Timão vai enfrentar o Falcon, de Sergipe, no primeiro compromisso do mata-mata.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Santo André construiu sua vantagem sobre o Timão na segunda etapa. Gustavo Paulo inaugurou o placar, aos oito minutos da segunda etapa, e Rafael Reis ampliou, aos 25. O técnico Orlando Ribeiro optou por levar a campo um time alternativo, já que a equipe garantiu classificação para o mata-mata com a vitória sobre o Rio Branco-AC, na segunda rodada.

O Corinthians não perdia uma partida pela fase de grupos da Copinha desde a edição de 2003. Contando a fase eliminatória, a equipe estava invicta desde 2023, quando caiu na terceira fase para o Sport.