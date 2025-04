Alvo de homofobia por parte da torcida do Palmeiras, Romero desabafa e cobra: "Quero ver se terá punição"

Em 2023, o Corinthians foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a realização de uma partida com portões fechados após cantos homofóbicos da torcida no clássico contra o São Paulo. Romero citou o episódio e voltou a falar sobre o caso deste sábado, pedindo punição ao Palmeiras.

"Por isso que eu falei que o Brasil tem mais racismo, mas aqui, a maioria das pessoas não querem aceitar isso. Não tem o interesse de se preocupar com o que acontece aqui dentro. Todo mundo vê o que acontece lá fora, mas aqui... vocês escutaram hoje, os gritos de homofobia, e isso acontece diariamente comigo. Vou continuar combatendo isso, mas quero ver se terá punição. Aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Cerro Porteño, a mesma torcida, ato de racismo. Vamos ver se a Conmebol faz alguma coisa. Vamos ver se eles realmente punem o que está errado, ou se alguns têm preferência", afirmou.

Dentro de campo, Romero começou no banco de reservas, mas foi acionado na volta do intervalo pelo auxiliar Emiliano Díaz - que comandou a equipe na ausência de Ramón, suspenso. O camisa 11 até tentou, mas não conseguiu ajudar no ataque.

O capitão do Corinthians, então, foi questionado se a reserva incomoda. Romero, por sua vez, demonstrou respeitar as escolhas do treinador, mas reafirmou que seguirá brigando por uma vaga no 11 inicial. Em 23 jogos na temporada, são 12 jogos como titular e 11 saindo do banco.

"Eu já fui reserva em vários anos. Estou aqui para ajudar, cara, para somar. O treinador falou para mim que ia voltar comigo no segundo tempo, tentei fazer meu trabalho. Mas não incomoda. É claro que todo mundo quer jogar, isso é fato. Eu quero jogar, quero me sentir titular também, mas quem decide é o treinador e temos que respeitar. Vou lutar para jogar, para ser titular, mas quem decide é o treinador e eu sempre respeitei isso aqui no Corinthians e na minha carreira toda. Isso vai continuar assim", destacou.

Por fim, Romero também comentou as pretensões do Corinthians no Campeonato Brasileiro. De acordo com o atacante, o Alvinegro quer se livrar do rebaixamento o mais rápido possível para, quem sabe, brigar pelo título da competição, que não alcança desde 2017.