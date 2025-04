Destaque da base do São Paulo fará intercâmbio no Stuttgart, da Alemanha

A ida de Nicolas ao Stuttgart faz parte da parceria firmada entre o clube da Suábia e o São Paulo. Recentemente, representantes da equipe estiveram no CFA Laudo Natel, em Cotia, conhecendo as instalações da base e no mês de julho as equipes sub-17 e sub-20 do time alemão são esperadas no completo de base tricolor para um período de treinamentos. Um torneio com outros times brasileiros também está em pauta, mas não confirmado.