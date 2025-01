Com Palacios, Corinthians realiza primeiro treino tático da pré-temporada; confira

O elenco do Corinthians realizou nesta quinta-feira o primeiro treino tático da pré-temporada. O lateral esquerdo Diego Palacios, recuperado de grave lesão no joelho, foi registrado treinando com os companheiros e deve ficar à disposição para o início do Campeonato Paulista.

O grupo iniciou o dia com um trabalho de força na academia e posteriormente realizou um exercício externo na caixa de areia. No período da tarde, os atletas fizeram uma ativação na academia e foram ao gramado para a atividade tática de ataque contra defesa. O elenco foi dividido em quatro equipes para jogos em campos reduzidos na reta final do treino.

A comissão técnica e os preparadores físicos do Corinthians correm contra o tempo para deixar o elenco em boas condições para o início do Estadual. O calendário de 2025 promete ser puxado nos primeiros meses da temporada, com um jogos de três em três dias.