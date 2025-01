River Plate oficializa contratação de Galoppo, emprestado pelo São Paulo

Giuliano Galoppo é jogador do River Plate. Nesta terça-feira, o clube argentino oficializou a contratação do volante por empréstimo válido por uma temporada, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

Galoppo aceitou a proposta para se transferir ao River Plate em busca de mais minutos em campo. Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o volante argentino teve pouco espaço no time do São Paulo e não conseguiu engatar uma sequência de jogos.

Galoppo foi a contratação mais cara da história do São Paulo. O jogador custou R$ 32 milhões aos cofres tricolores e desembarcou no Morumbi como uma das grandes promessas do futebol argentino, mas não conseguiu provar seu valor no período em que vestiu a camisa do clube.