Resultados da NBA: Suns amenizam crise com vitória sobre os 76ers

O Phoenix Suns encerrou uma série de quatro derrotas seguidas na temporada 2024/25 da NBA no confronto contra o Philadelphia 76ers. Fora de casa, a equipe do Texas derrotou o adversário na noite desta segunda-feira por 109 a 99.

Kevin Durant liderou as ações ofensivas dos Suns, com 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Do lado dos 76ers, o armador Tyrese Maxey terminou o duelo com um duplo-duplo: 31 pontos e 10 assistências.

Mesmo com o triunfo, os Suns seguem em posição ruim na classificação, ocupando o modesto 12º lugar da Conferência Oeste, com 16 vitórias em 34 partidas. Os 76ers sofreram a 20ª derrota na temporada e estão na 11ª posição do Leste.