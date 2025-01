Mercado da Bola: siga as novidades desta terça, dia 7

Mesmo com últimas passagens turbulentas nos últimos clubes de sua carreira, James Rodríguez segue chamando atenção do mercado do futebol após a notícia de sua rescisão com o Rayo Vallecano, uma parceria que durou menos de quatro meses. Uma das equipes interessadas no jogador de 33 anos é o Junior Barranquilla, da Colômbia (leia mais).

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ex-Vasco é anunciado no Paysandu

O atacante Rossi seguirá novos caminhos na temporada 2025. Após não ter seu contrato renovado com o Vasco, o jogador de 31 anos foi anunciado como a nova contratação do Paysandu, clube que disputará a Série B neste ano. O Papão não divulgou a duração do vínculo com o atleta (leia mais).

Divulgação / Paysandu

Tchê Tchê no Vasco