Pré-temporada do São Paulo: confira quando elenco embarca para os EUA

Parte do grupo voltará ao Brasil mais cedo

Apesar de todos os jogadores do São Paulo embarcarem para os EUA, parte do grupo voltará ao Brasil mais cedo, no dia 17, antes do segundo jogo da pré-temporada, contra o Flamengo, marcado para o dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 13h (de Brasília).

Isso porque o São Paulo enfrentará o Botafogo-SP, pela estreia no Campeonato Paulista, no dia 20 de janeiro e, portanto, precisará de parte do elenco para ter um time competitivo para esse duelo.

Desta maneira, o Tricolor enfrentará o Flamengo, no dia 19, com uma equipe cheia de desfalques. Em contrapartida, o primeiro jogo de pré-temporada, contra o Cruzeiro, dia 15, no Inter&Co Stadium, em Orlando, às 17h30 (de Brasília), contará com todos os atletas são-paulinos à disposição.