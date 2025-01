CBF faz alterações no regulamento da Copa do Brasil para 2025; veja o que mudou

A CBF divulgou no último domingo os documentos técnicos referentes à Copa do Brasil de 2025. A entidade fez duas alterações no regulamento do torneio.

A primeira delas é o critério de desempate na primeira fase da competição. Antes, em caso de empate, classificava-se o time melhor posicionado no ranking da CBF. A partir de 2025, se o placar da partida terminar igualado, a definição será através da disputa por pênaltis. A mudança pode ser vista no 21º artigo do regulamento.

Além disso, há outra alteração. A partir de agora, um jogador poderá defender mais de uma equipe ao longo da Copa do Brasil.