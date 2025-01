São Paulo negocia detalhes, mas Galoppo já viaja com River para pré-temporada

Galoppo também chegou a negociar com o Santos, mas a negociação com o River Plate acabou avançando, até porque o São Paulo viu com bons olhos a possibilidade de solicitar o lateral esquerdo Enzo Díaz como moeda de troca para liberar o volante argentino.

#River Galoppo será oficializado como refuerzo en las próximas horas: De hecho, ya embarcó con en plantel hacia San Martín de Los Andes. pic.twitter.com/bLUfuUEzVE ? Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) January 4, 2025 Fato é que o River Plate aceitou ceder Enzo Díaz ao São Paulo, também por empréstimo de uma temporada, mas o staff do lateral esquerdo fez uma pedida salarial acima do que a diretoria tricolor está disposta a pagar. Ainda assim, a tendência é que Giuliano Galoppo seja anunciado em breve, uma vez que a alta cúpula do River Plate está disposta a mudar a proposta para ter o volante por empréstimo de qualquer jeito, independentemente da ida de Enzo Díaz para o São Paulo.