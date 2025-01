Relembre o último título do tetracampeão São Paulo na Copinha

A Copinha, começou nesta quinta-feira. O São Paulo estreia neste sábado e busca o pentacampeonato da competição, que foi conquistada pela última vez pelo Tricolor em 2019.

Na Copinha de 2019, o São Paulo ficou no segundo lugar do Grupo 7, com sete pontos conquistados. A chave foi liderada pela Ferroviária, que somou as mesmas sete unidades, porém tinha saldo de gols maior. Fecharam o grupo o Serra (3º) e o Holanda EC (4º). Com a posição, o Tricolor paulista avançou à segunda fase da competição.

Na segunda fase, com 64 clubes ainda na disputa, o São Paulo bateu o Rio Claro, sem sustos, por 3 a 0. Na fase seguinte, o Tricolor triunfou sobre a Ferroviária por 2 a 0 e eliminou, nas oitavas de final, o Mirassol por 3 a 0.