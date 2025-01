Cruzeiro anuncia ampliação do vínculo com o zagueiro Lucas Villalba; veja detalhes

? É DO CRUZEIRO! O zagueiro Villalba assinou um novo vinculo de dois anos com o Cruzeiro! Vamos juntos nas próximas temporadas! ? pic.twitter.com/3Q2KUNiXa0

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 3, 2025





Titular durante boa parte da última temporada, o zagueiro argentino disputou, ao todo, 35 jogos com a camisa do time mineiro. Ele jogou sete das 13 partidas do Cabuloso na Sul-Americana. O clube alcançou a decisão, mas foi derrotado pelo Racing-ARG e ficou com o vice-campeonato.

A permanência do defensor por mais duas temporadas é mais um movimento do Cruzeiro no mercado da bola. Mais cedo nesta sexta, a equipe mineira confirmou as chegadas do meia Eduardo, que estava no Botafogo, e do lateral direito Fagner, ex-Corinthians. Além disso, o clube também anunciou os atacantes Dudu, Gabigol e Bolasie e os meias Christian e Rodriguinho.

O Cruzeiro reforça seu elenco visando a temporada de 2025. A estreia oficial deste ano está marcada para o dia 19, contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro. Contudo, a equipe tem antes duelos contra São Paulo e Atlético-MG pela Florida Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.