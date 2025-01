Com golaços, Inter de Milão vence Atalanta e avança à final da Supercopa da Itália

A Inter de Milão está na final da Supercopa da Itália. Nesta quinta-feira, no Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, a equipe venceu a Atalanta por 2 a 0, com dois golaços do holandês Dumfries.

Agora, a Inter aguarda pelo seu adversário na decisão da competição. Nesta sexta-feira, Juventus e Milan se enfrentam pela segunda vaga na grande final, marcada para acontecer na segunda-feira, às 16h (de Brasília).

Após a Supercopa, a Inter volta as atenções para o Campeonato Italiano, assim como a Atalanta. A equipe de Milão encara o Venezia, no próximo dia 12, enquanto o time de Bérgamo tem compromisso contra a Udinese no dia anterior.