América-MG amplia acordo com patrocinadora até o final de 2025

Com a ampliação do contrato, a marca seguirá estampando seu nome na região superior das costas das camisas de jogo e treino do Coelho. A parceria também prevê placas no CT, backdrops, ingressos, redes sociais, ativações com a torcida e outras ações promocionais.

CEO da patrocinadora, Ricardo Ribeiro celebrou a renovação da parceria.

"O patrocínio da Direcional ao América é uma iniciativa que nos orgulha muito. Entendemos que o esporte é um importante fomentador de transformação social, que vai na mesma linha do que proporcionamos aos nossos clientes no ato da mudança para a sua casa própria. Estamos felizes em apoiar por mais uma temporada um time do Estado em que a empresa nasceu. Temos a certeza de que o América vai comemorar muitas conquistas tendo a marca Direcional em seu uniforme ao longo do ano", disse.