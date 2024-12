Napoli vence Venezia, embala terceira vitória seguida e gruda na líder Atalanta pelo Italiano

Neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu o Venezia no Estádio Diego Armando Maradona, venceu por 1 a 0 e grudou na líder Atalanta. O gol da partida foi marcado por Giacomo Raspadori.

Com o resultado, o time comandado por Antonio Conte, que ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, chegou aos mesmos 41 pontos da líder Atalanta, que empatou por 1 a 1 com a Lazio nesta rodada. O Napoli emendou sua terceira vitória seguida, mas não assumiu a ponta por conta do saldo de gols inferior. Do outro lado, o Venezia ficou estacionado com os mesmos 13 somados, em 19º.

O Napoli retorna aos gramados no próximo sábado, contra a Fiorentina, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Do outro lado, no mesmo dia e pela mesma rodada, o Venezia encara o Empoli. Desta vez o jogo acontece às 11h, no Estádio Pierluigi Penzo.