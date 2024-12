Flamengo perde para São José e encerra sequência de quatro vitórias no NBB

Nesta sexta-feira, pela 18ª rodada do NBB, no Maracanãzinho, Flamengo e São José travaram uma intensa batalha. Os visitantes, que acertaram grande bola tripla em momento chave do jogo, nos instantes finais, saíram com a vitória por 89 a 82.

Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou a sequência de quatro triunfos consecutivos. A equipe aparece na segunda colocação, com 14 vitórias e quatro derrotas. Por sua vez, o São José, com oito vitórias e dez revezes é o 11º lugar.

O próximo jogo do Flamengo acontece neste domingo, às 11h, em casa, diante do Mogi das Cruzes. Já o São José, no mesmo dia e horário, visita o R10 Score Vasco da Gama.