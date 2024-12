Confira a programação detalhada de janeiro do Musel de Futebol

Em cartaz atualmente, com exposição temporária, está o "Vozes da Várzea", em horário de funcionamento do Museu. A exposição convida o público a mergulhar em histórias e memórias do futebol de várzea na cidade de São Paulo, celebrando suas múltiplas vozes.

De terça a sexta-feira, o Museu do Futebol oferece o projeto "Museu Amigo do Idoso", atendendo pessoas idosas, com ou sem Alzheimer, e pessoas com deficiência. O atendimento é feito por videochamada e visa resgatar memórias afetivas de forma lúdica e acolhedora.

Também de terça a sexta, o Museu oferece "Interações Educativas Online", permitindo que turmas interajam com os educadores do Museu para aprender sobre as disciplinas estudadas, com base no futebol. As atividades são realizadas por videochamada e requerem agendamento prévio.