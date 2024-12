Caixinha explica por que aceitou ser técnico do Santos e projeta próximos passos

Nesta quinta-feira, Pedro Caixinha desembarcou no Brasil e foi direto para o CT Rei Pelé para conhecer as instalações do Santos, seu novo clube. O técnico foi recebido pelo presidente Marcelo Teixeira, pelo CEO Pedro Martins e por outros dirigentes.

O português celebrou a oportunidade de dirigir a equipe paulista e explicou por que aceitou o convite.

"O que me trouxe aqui foi, obviamente, aquilo que é a história do Santos, o projeto que me foi apresentado, uma identificação total com as pessoas, na pessoa do presidente e na pessoa do Pedro Martins, e aquilo que é a forma de jogar do Santos, é aquilo que eu me identifico. Então, se há essa relação entre o que é a história do clube, a filosofia do jogo, as pessoas partilham da mesma maneira e eu e os jogadores certamente também o faremos. Então aquilo que nós queremos é que a nossa torcida se sinta orgulhosa", disse.