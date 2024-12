Buscando dar respostas em 2025, Felipe Anderson ganha forte concorrência no Palmeiras

Felipe Anderson deixou a Lazio, da Itália, em julho deste ano e se transferiu para o Palmeiras como a grande contratação da equipe na janela de transferências. O jogador, no entanto, ainda não correspondeu às expectativas e chegou até mesmo a ser criticado pela torcida palmeirense.

Para 2025, o camisa 9 buscará dar a volta por cima, mas não terá tarefa fácil. O Palmeiras está reforçando seu elenco para a temporada com grandes contratações para o ataque, o que aumentará a concorrência de Felipe Anderson no setor.

Até agora, o Palmeiras já anunciou a contratação do uruguaio Facundo Torres, que pertencia ao Orlando City, e está perto de oficializar a chegada de Paulinho, do Atlético-MG. Ambos jogadores, assim como Felipe Anderson, são versáteis e podem exercer mais de uma função no ataque.