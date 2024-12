David Luiz sai, e Flamengo fica com apenas três titulares da Libertadores de 2022

Daquela equipe, Rodinei se despediu no fim de 2022. Em janeiro de 2023, o volante João Gomes deixou o Flamengo e foi para o Wolverhampton, da Inglaterra. No fim do ano passado, Filipe Luís se aposentou dos gramados e Everton Ribeiro, sem renovar o contrato, acertou com o Bahia.

Neste ano, em janeiro, o goleiro Santos foi negociado com o Fortaleza. Em março, o volante Thiago Maia se despediu do Flamengo e foi para o Internacional. Dezembro marca a despedida de Gabigol e David Luiz.

Já entre os relacionados para a final da Libertadores de 2022, o Flamengo ainda conta no elenco com Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Everton Cebolinha. Pablo, após ser emprestado ao Botafogo neste ano, tem mais um ano de contrato. Varela e Bruno Henrique, então lesionados, e Matheus Cunha não foram relacionados para a decisão de 2022 e são outros nomes que continuam no elenco rubro-negro.