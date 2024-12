Campeão do Next Gen, João Fonseca revela papo com Nadal e evita ser taxado de prodígio: "Só quero ser eu"

O jovem tenista João Fonseca fez história e conquistou o título do Next Gen ATP Finals no último domingo. O atleta, de apenas 18 anos, derrotou o norte-americano Learner Tien, por 3 sets a 1, em Jeddah, na Arábia Saudita, e igualou feitos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, mas evita comparações.

O brasileiro, inclusive, admite não querer ser chamado como 'promessa' ou 'prodígio'. Ele se sente lisonjeado, porém diz que deseja ser "ele mesmo" e construir a sua história no esporte.

"Acho que isso é um pouco da nossa tradição, dos brasileiros. Quando vemos um jovem atingindo coisas grandes, colocamos como promessas. Só quero ser eu, o João. É uma pressão boa, ver todos me comparando com mitos do esporte. Só quero fazer minha história e jogar meu tênis. Quero viver o presente e não pensar no futuro, no que vou ser. Vou seguir trabalhando com pessoas que me ajudam, que querem me ajudar a chegar em coisas grandes. Não quero ficar pensando nessa coisa de prodígio. São comparações inúteis, cada um tem seu tempo. Só tenho que viver o presente mesmo", declarou.