Raio-x de Andreas Pereira: Alvo do Palmeiras é líder de passes decisivos no Fulham

O Palmeiras está de olho em Andreas Pereira, mas não terá vida fácil. O atleta de 28 anos é considerado uma peça importante no Fulham, equipe que defende desde metade de 2022.

Em 2024, Andreas Pereira disputou 36 jogos pelo Fulham, incluindo a última e a atual temporada europeia. De acordo com o Sofascore, ele tem quatro gols e deu quatro assistências no ano. Além disso, é o líder do time em passes decisivos (94) e o terceiro com ações com bola (1.653). Além disso, tem 108 bolas recuperadas e 33% de acerto em cruzamentos.

Antes de defender o Fulham, Andreas Pereira atuou no futebol brasileiro, defendendo a camisa do Flamengo, emprestado pelo Manchester United. Na equipe carioca, o meio-campista disputou 53 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Pelo Rubro-Negro, ainda conquistou uma Copa do Brasil (2021) e uma Libertadores (2022).