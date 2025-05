Pitta valoriza vitória e vice-liderança do Bragantino: "Estamos fazendo um bom trabalho"

Nesta segunda-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, o RB Bragantino bateu o Mirassol por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Isidro Pitta, autor do gol do Massa Bruta na reta final do duelo em Bragança, valorizou o resultado e o gol marcado na "nova casa" da equipe.

"Foi um gol muito importante em nossa casa nova. O mais importante é poder vencer aqui. O gol foi uma bola muito boa do Pedro e o domínio foi muito legal e a definição também. Feliz pela vitória aqui em casa, diante de toda a nossa torcida. Eles também merecem pela linda festa que eles fizeram hoje e esperemos que essa casa aqui seja nosso conforto sempre e esperemos sempre o nosso torcedor aqui", começou Pitta ao Premiere.

Diante da vitória na estreia da nova casa, o Massa Bruta sobre para a segunda colocação, com 16 pontos, despachando o Flamengo ao terceiro lugar. A equipe, porém, poderia assumir a liderança em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, já que o Palmeiras, líder com 17, tem oito gols marcados e cinco de saldo. O time de Bragança tem nove tentos marcados e saldo de quatro.