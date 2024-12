Só Flamengo fez com Romário o que Palmeiras tenta com Andreas Pereira

Na era do grande êxodo, iniciada em 1980, Zico, Falcão, Toninho Cerezo, Júnior, Sócrates, Ronaldo... Todos voltaram ao Brasil ao final de temporadas europeias

Há uma única exceção: Romário.

No auge da carreira, eleito melhor do mundo, o Baixinho convenceu o Barcelona a vendê-lo ao Flamengo. Água morro abaixo, fogo morro acima e jogador de futebol quando quer ir embora, nada segura.

Romário foi contratado pelo Flamengo no dia 10 de janeiro de 1995. Fez seu último jogo pelo Barcelona na derrota por 5 x 0 para o Real Madrid. Entrou no intervalo no lugar de Bakero.

Óbvio que o impacto de Romário é muito maior do que o de Andreas Pereira. A comparação aqui só se dá porque este velho país do futebol não está acostumado a tirar jogadores no meio do Campeonato Inglês. O Fulham ocupa a oitava colocação da Premier League, sua melhor classificação desde que terminou em sétimo em 2009 e foi oitavo em 2011.

Andreas é o sétimo jogador com maior número de minutos na equipe. Fabrizio Romano, repórter italiano, informou que o Palmeiras tem interesse em Andreas minutos depois de o site Nosso Palestra fazer o mesmo. No texto de Romano, informa-se que o Fulham considera Andreas untouchable, intocável.