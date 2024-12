Palmeiras aproveitou 'brecha' dada por Andreas para avançar em negociação

A diretoria palmeirense entendeu que um bom projeto poderia balançar o atleta, buscou o estafe do atleta e recebeu "ok" do jogador para as negociações prosseguirem — ainda mais com a disputa do Super Mundial de Clubes no ano que vem, enquanto o Fulham só disputa os campeonatos nacionais na Inglaterra.

Andreas resolveria uma prioridade do Palmeiras nesta janela de transferências. O elenco ficará desfalcado para a posição de 8 e Abel quer um reforço para a posição: Menino deve fechar com o Atlético-MG na troca por Paulinho e Zé Rafael pode ser negociado. Andreas chegaria para competir com Richard Ríos por posição.

Fulham considera Andreas intocável no elenco e é empecilho para o negócio. Na última janela de transferências, o Atlético de Madri e alguns clubes da Itália também tentaram contrata-lo e o Fulham bateu o pé pela permanência.

O time de Andreas faz uma campanha de meio de tabela nesta temporada do Campeonato Inglês. A equipe ocupa a 8ª posição com 24 pontos conquistados em 16 jogos, são seis vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Por que Andreas é "intocável" no Fulham?