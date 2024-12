Palmeiras se interessa pela contratação de Andreas Pereira, do Fulham

Um novo nome está no radar do Palmeiras, que busca reforços para a temporada de 2025, e trata-se do volante Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra.

A informação do interesse do Verdão no meia de 28 anos foi publicada inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva. Apesar do interesse do Palmeiras, o time inglês não deve facilitar o negócio por considerar Andreas uma peça importante para a equipe nos últimos meses.

Antes do Fulham, Andreas Pereira defendeu o Flamengo entre 2021 e 2022, emprestado pelo Manchester United. Depois, transferiu-se ao Fulham, seu atual clube. Seu desempenho no time inglês rendeu convocações à Seleção Brasileira. Pelo Fulham, nesta temporada, Andreas disputou 15 jogos e marcou dois gols.