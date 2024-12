Presidente do Atlético-GO cita dívida do Corinthians e cutuca: "Contrata e queima dinheiro"

"Tivemos uma transformação faraônica. Em 2022 era uma realidade e hoje a realidade é outra. As Safs (sociedade anônima do futebol) entraram no futebol brasileiro com apetite muito grande e dinheiro infinito. O objetivo é ter uma Liga para termos um futebol forte como é na Inglaterra e na Espanha. Precisamos de uma Liga forte cuidando dos interesses dos clubes. Mas enquanto isso não acontece, a CBF tem que liderar uma discussão ampla sobre fair-play financeiro. Não podemos ter tanta irresponsabilidade", complementou o presidente do Atlético-GO, que foi rebaixado para a segunda divisão.

A dívida atual do Corinthians é de R$ 2,4 bilhões, incluindo o débito da Neo Química Arena. No começo de dezembro, o clube anunciou que conseguiu uma liminar favorável da Justiça para o pedido de ação cautelar que visa reorganizar as pendências da agremiação pelos dois meses seguintes.

Em 2024, na gestão Augusto Melo, o Corinthians contratou no total 20 jogadores, incluindo empréstimos e atletas que estavam livres no mercado.