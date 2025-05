Everton Ribeiro lamenta 1º revés do Bahia na Libertadores, mas afirma: "Fizemos um bom jogo"

"Independente do resultado a gente fez um bom jogo. Erramos, mas fizemos um bom jogo. A gente agradece por todo o apoio dessa primeira fase dentro de casa, e tenho certeza que eles estarão com a gente nesses dois jogos fora e decisivos", completou.

Com o resultado negativo, o Bahia, que seguiu com os mesmos sete pontos, pode deixar a liderança do grupo ainda nesta rodada. Isso porque o Internacional, com cinco somados, entra em campo nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

O time baiano volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Atlético Nacional, pela quinta rodada da fase de grupos. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medellín, na Colômbia.