Bahia sofre virada do Nacional pela Libertadores e pode perder liderança do Grupo F

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores, o Bahia recebeu o Nacional, do Uruguai, na Arena Fonte Nova, e perdeu por 3 a 1. Apesar do gol de Jean Lucas, Lucas Morales, Nicolás López e Julián Camilo viraram o marcador.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu a invencibilidade na competição e seguiu com os mesmos sete pontos. Deste modo, pode deixar a liderança do Grupo F. Isso porque o Internacional, atual vice-líder, com cinco somados e três a mais de saldo, encara o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta. O Nacional, por sua vez, pulou para terceiro, agora com quatro pontos.

O Bahia retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Flamengo, no Maracanã. A partida, válida pela oitava rodada do Brasileirão, está marcada para às 21h (de Brasília), no Maracanã. O Nacional, por sua vez, encara o Internacional, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O embate acontece no próximo dia 15,