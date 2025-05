Vegetti admite péssima atuação do Vasco: "É uma vergonha"

O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Misael Delgado. O atacante Vegetti admitiu a péssima atuação da equipe carioca. O jogador, visivelmente irritado, pediu desculpa ao torcedor.

"É uma vergonha. O que mostramos em campo não pode se repetir. Não pode colocar a culpa no treinador, presidente... A culpa é nossa que está em campo. Temos que ter autocrítica. Sem desmerecer ao Puerto Cabello, mas esta é uma camisa muito grande. Estou medindo as palavras, pois estou de cabeça quente. Temos que melhorar logo. É pedir desculpa para a torcida do Vasco", disse.

Com o resultado, o Vasco segue na vice-liderança da chave, com cinco pontos. No entanto, Puerto Cabello e Melgar-PER estão logo atrás, com quatro. O líder é o Lanús-ARG, com oito.