Vasco leva goleada do Puerto Cabello pela Sul-Americana e completa sete jogos sem vencer

O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Misael Delgado.

O Puerto Cabello abriu o placar no primeiro tempo, com Paredes. No entanto, o Vasco empatou em seguida com João Victor. Já na etapa final, os venezuelanos chegaram a vitória, com gols de Padrón, Guerrero e novamente Paredes.

Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a sete jogos sem vencer na temporada (três empates e quatro derrotas). A equipe não triunfa desde o dia 12 de abril, diante do Sport por 3 a 1, pelo Brasileirão. Na competição continental, eles seguem na vice-liderança do Grupo G, com cinco pontos. Já os venezuelanos foram a quatro e assumiram a terceira posição.