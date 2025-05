Bahia leva virada em casa e perde chance de encaminhar vaga; Inter agradece

Marcos Felipe salvou o Bahia. O goleiro do elenco brasileiro, atento, saiu bem do gol para fechar o ângulo e não deixar com que Nico López convertesse ótima oportunidade de finalização.

Willian José quase fez de cabeça. O atacante deixou a bola com Erick, que cruzou novamente para o centroavante. Pelo alto, a finalização acabou defendida pelo goleiro Mejía.

Bahia fez belo gol no começo do segundo tempo! Caio Alexandre caminhou pelo meio de campo sem marcação e encontrou Willian José na entrada da grande área. O centroavante deu lindo passe para Jean Lucas, cara a cara, finalizar e fazer o primeiro dos brasileiros, aos 2 minutos da segunda etapa.

Os uruguaios buscaram o empate! Nico López cobrou escanteio, e a bola caiu para, sozinho, Morales finalizar e empatar o confronto, aos 11 minutos. Rogério Ceni ficou muito irritado com a liberdade do lateral ao receber o passe.

Golaço de Nico López para virar o jogo! Em contra-ataque letal, Villalba superou a marcação e soltou a bola com o camisa 7 do Nacional. Com muita calma, ele fingiu finalização, deixou David Duarte no chão e chutou para colocar os uruguaios na frente, aos 24 minutos.

Mais um de contra-ataque do Nacional! Novamente na velocidade, Villalba conseguiu vencer na corrida e soltou para Millán no meio da grande área, que apenas afundou para dentro das redes do Bahia e ampliou o placar, já aos 41 minutos.