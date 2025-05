Bahia decepciona, leva virada e se complica

Daí para virada exatamente em contra-ataque com Nico López foi um pulo, aos 24.

Daí bateu desespero no Bahia e em mais um contra-golpe foi a vez de Milán fechar o placar e marcar o 3 a 1, em outra jogada com a participação de Nico López que os colorados gaúchos conhecem bem.

O Bahia segue líder no chamado grupo da morte, mais vai jogar duas vezes fora de casa com Atlético Nacional e com o Internacional, além de ter ressuscitado o Nacional.

Ficou ruim, muito preocupante.