Vasco é amassado e leva 4 de time venezuelano na Sul-Americana

O Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, nesta quarta-feira, fora de casa, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Aproveitando os erros defensivos do time carioca, os venezuelanos foram mais eficazes e garantiram a vitória no Estádio Misael Delgado.

Paredes abriu o placar para o Puerto Cabello em cobrança de pênalti, mas João Victor empatou de cabeça ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o time venezuelano continuou pressionando e voltou a marcar com Padrón e, em seguida, com Guerrero, que balançou as redes duas vezes.

Com o resultado, o Gigante da Colina ocupa a 2° posição do grupo G da Sul-Americana, com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, somando 5 pontos no total.