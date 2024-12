Hugo Moura acredita que Vasco fez boa temporada, mas lamenta eliminação na Copa do Brasil

Hugo Moura chegou ao Vasco em 2024 e totalizou 37 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências efetuadas! O meio-campista conversou com a VascoTV, projetou o próximo ano e comentou a sua relação com a torcida vascaína!

? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 18, 2024

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal pelo Atlético-MG. O Cruzmaltino perdeu o jogo de ida de virada por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e empatou na volta em 1 a 1, no São Januário, no Rio de Janeiro.

Contratado em abril deste ano, Hugo Moura foi o 12º jogador do Vasco com mais jogos na temporada. Ao todo, o volante disputou 37 partidas, com dois gols e quatro assistências.