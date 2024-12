RB Bragantino confirma saída do meio campista Raul

O RB Bragantino anunciou nesta terça-feira que não irá renovar com o meio campista Raul, que tem contrato até o final do ano. O atleta de 33 anos se despede do Massa Bruta após quatro temporadas.

"Saio com o sentimento de dever cumprido. Gratidão ao clube, a todos os funcionários. Agradeço o carinho durante os quatro anos e o clube em si, que me fez crescer como pessoa e profissionalmente. Tive momentos bons e outros difíceis, mas faz parte da profissão. Espero ter deixado algo positivo. Agradeço também aos torcedores, à cidade de Bragança por todo carinho que sempre teve comigo. Esperava ter conquistado títulos, infelizmente, não consegui, mas saio com a sensação de que fiz o meu melhor, pelos meus companheiros e toda direção", disse Raul, em nota divulgada pelo RB Bragantino.