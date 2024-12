Presidente do Vitória admite interesse em contratar Wellington Rato, do São Paulo

O presidente do Vitória, Fábio Mota, admitiu o interesse na contratação de Wellington Rato. Com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube pretende elevar o nível técnico do seu elenco e vê o atleta tricolor como uma das peças que podem ser úteis ao técnico Thiago Carpini.

Carpini, aliás, chegou a trabalhar com Wellington Rato no São Paulo, no início do ano. Juntos foram campeões da Supercopa do Brasil de 2024, contra o Palmeiras, no Mineirão.

Wellington Rato foi titular na maioria dos jogos que disputou sob o comando do técnico Thiago Carpini. Ou seja, o meia-atacante chegaria ao Vitória como um homem de confiança do treinador e referência no vestiário.