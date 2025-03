Inter no topo, dupla com grana na berlinda; ranking de campanhas da Série A

Igor Jesus, do Botafogo, após o vice da Recopa Sul-Americana para o Racing Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

Já os ricos Botafogo e Cruzeiro se encontram na lanterna da lista, com os percentuais mais baixos — as duas SAFs trouxeram jogadores caros nesta janela. O Alvinegro carioca possui apenas 31% de aproveitamento no ano, com o número de derrotas dobrando o de vitórias, além de ter perdido dois títulos. A Raposa, por sua vez, aparece na penúltima posição, com 43,3%, é o que time que menos venceu e está fora da final do Mineiro.

O Palmeiras aparece apenas em 10º, enquanto Santos e São Paulo beiram os 50% de aproveitamento. O Alviverde só perdeu um jogo, mas empilhou empates e registra 63,9%. Já a dupla San-São aparece perto da "zona de rebaixamento" do ranking.

Apenas três times seguem invictos em 2025: Inter, Vitória e Atlético-MG. O time baiano ostenta a maior invencibilidade, de 14 jogos, e vem de uma sequência de sete triunfos consecutivos, a mesma do Galo.

O levantamento considerou apenas partidas oficiais. Por isso, amistosos de pré-temporada não foram inclusos. Além disso, o número de partidas realizadas não é o mesmo entre todos os times da Série A, já que varia de acordo com as competições disputadas.

Ranking de aproveitamento na Série A