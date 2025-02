Corinthians tem maior média de público entre times da Série A; veja ranking

O Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, segundo o Datafolha, aparece apenas na sexta colocação. O clube rodou pelo Nordeste durante o começo do Campeonato Carioca e tem média de 22.680 torcedores por jogo no estadual.

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo é o antepenúltimo. O Glorioso tem média de 5.129 torcedores por jogo no Campeonato Carioca.

Dupla paulista aparece na lanterninha. Bragantino (4.972) e Mirassol (3.470) não têm conseguido atrair muitos torcedores.

Média de público nos estaduais

Corinthians - 43.450 Cruzeiro - 34.701 Palmeiras - 26.215 São Paulo - 24.875 Grêmio - 24.561 Flamengo - 22.680 Bahia - 22.382 Fortaleza - 20.032 Atlético-MG - 19.073 Internacional - 17.040 Vasco - 16.837 Fluminense - 13.489 Santos - 13.345 Ceará - 10.876 Sport - 10.360 Vitória - 9.976 Juventude - 6.550 Botafogo - 5.129 Bragantino - 4.972 Mirassol - 3.470

Vasco e Palmeiras têm maiores tickets médios

Vasco tem o ticket médio mais caro dos times da Série A Imagem: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Palmeiras são as equipes que cobram mais caros por ingressos. O time carioca tem ticket médio de R$ 90,79, e o clube paulista cobra, em média, R$ 82,43.