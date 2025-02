Alerrandro pagou para sair porque Red Bull não faz negócios com a Rússia

Logo, a única possibilidade neste caso é o pagamento da multa rescisória, como comunicou oficialmente o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (17). Assim, o atacante provavelmente usou dinheiro adiantado do CSKA para pagar a sua saída. O valor não foi revelado.

O CSKA ainda tem interesse na contratação de Lorran, do Flamengo, mas o negócio foi cancelado nos últimos dias ainda com o jogador no aeroporto, pronto para viajar. O time russo não cumpriu o combinado com a equipe brasileira e o acordo foi desfeito.

Em 2023, o Red Bull Bragantino também barrou a transferência de Juninho Capixaba para o CSKA. Em 2021, Claudinho foi vendido ao Zenit, mas, naquela época, a proibição ainda não existia.