Nova regra gera 'chuva de pênaltis' e complica favoritos na Copa do Brasil

O fim da vantagem do empate na Copa do Brasil provocou uma chuva de pênaltis na primeira fase da competição. Ao todo, 14 das 40 partidas foram para a disputa de penalidades. A mudança no regulamento da competição aconteceu nesta edição e também vale para a segunda fase, disputada em março.

O que aconteceu

Entre os times da Série A, Grêmio, Sport e Red Bull Bragantino tiveram jogos que foram para os pênaltis. Os gaúchos e os paulistas avançaram contra São Raimundo e Sousa, respectivamente. Já o time de Recife foi eliminado pelo Operário-MT.

Já Atlético-GO, Operário-PR, Vila Nova, Amazonas, Cuiabá e Coritiba foram os representantes da Série B que levaram a disputa para as penalidades. Apenas os três primeiros se classificaram para a segunda fase.