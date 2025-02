Copa do Brasil: veja datas, horários e onde assistir aos jogos da 2ª fase

A CBF anunciou, na tarde desta sexta, as datas, os horários e as transmissões dos jogos da 2ª fase da Copa do Brasil.

Veja detalhes

A etapa terá 20 jogos, começando no próximo dia 4 e terminando em 13 de março. Os confrontos serão disputados entre terça e quinta das duas semanas.

O sistema é o mesmo aplicado na fase inicial, com os times se enfrentando em jogo único. Em caso de empate nos 90 minutos, a disputa vai para os pênaltis, e o perdedor estará eliminado da competição.