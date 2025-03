Jogadores trocam socos no banco de reserva e são expulsos na semi do Baiano

Longe de casa, o Vitória aplicou uma goleada de 4 a 0 no Atlético de Alagoinhas no jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano, mas a imagem que marcou o jogo não é de bola na rede. Antes do intervalo, o Leão da Barra ainda vencia por 2 a 0 quando dois jogadores da equipe anfitriã trocaram socos no banco de reservas e foram expulsos.

O que aconteceu

No fim do primeiro tempo da partida, o atacante Luciano, do Atlético de Alagoinhas, agrediu um integrante da comissão técnica da própria equipe. No momento, o Vitória vencia por 2 a 0.

Companheiro de equipe de Luciano, Fabio tomou as dores do integrante da comissão técnica e entrou na confusão. Ambos os jogadores, então, passaram a trocar socos até que foram contidos e entraram no vestiário.